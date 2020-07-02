Başkan Çebi'den Ersin Destanoğlu açıklaması
Tecrübe ve gençliği harmanlayarak bir kadro oluşturacaklarını belirten Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Sergen Hoca’nın Ersin Destanoğlu tercihini de olumlu buluyorum. Ersin’in yabancılarından eksiği yok, fazlası var” dedi.
Son dönemde Türk futbolunda yaşanan maddi darboğazlar kulüplerin bütçelerinde küçülmeye gitmesine yol açarken, yüksek maliyetli yıldızların yerini yavaş yavaş altyapıdan yetişen gençler alıyor. Beşiktaş da gençlere kadrosunda yer veren kulüplerden... Bunlardan biri de Ersin Destanoğlu. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Karius’un ayrılmasının ardından kaleyi Ersin’e emanet ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi de Yalçın’ın bu hamlesini desteklediğini belirterek “Benim gönlüm yeni sezonda kalemizi gençlerin korumasından yana” diye konuştu.
'Bir yerli kaleci daha alabiliriz'
'Gençlik ruhu canlanacak'
Transfer ücretlerinin çok abartıldığını bunun da kulüpler açısından sıkıntı yarattığını dile getiren Çebi şunları söyledi: “Beşiktaş olarak stratejimiz çok farklı. Gençlikle tecrübeyi harmanlayacağız. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Sergen Hoca Beşiktaş’ın altyapısından yetişmiş önemli bir teknik adam. Gençlerin değerini çok iyi biliyor. Taraftarlarımızın gurur duyacakları futbol izlettireceğiz. Beşiktaş’ın rahmetli başkanları Mehmet Üstünkaya ile başlayan, Süleyman Seba ile devam eden gençlik ruhunu tekrar canlandıracağız.”
Kaynak: Hürriyet