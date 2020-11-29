Başkan Çebi'den derbi için süper prim

Kadıköy’de Fenerbahçe ile bugün kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş’ta tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken; yönetim, teknik heyet ve futbolcular motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak için kenetlendi.

Başkan Ahmet Nur Çebi dev karşılaşmaya süper prim vermeye hazırlanıyor.

Çebi bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelecek. Galibiyet primini burada açıklayacağı öğrenilen Başkan Çebi’nin özel bir motivasyon konuşması da yapacağı ifade edildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ise tesislerde futbolcularla teker teker görüşerek maçın önemini anlattı ve Kadıköy’de kazanmak zorunda olduklarının altını çizdi.

Yalçın’ın, geçen hafta 3-2 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ilk yarısındaki futbolu ortaya koymaları halinde derbiden de galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdiği belirlendi.

Takım kaptanlarından Atiba, Necip ve Oğuzhan’ın da takım arkadaşlarını derbiye motive etmek için çaba harcadığı kaydedildi. “Kazanmak için gidiyoruz” sloganı etrafında birleşen siyah-beyazlıların üç puan için tek yürek oldukları vurgulandı.

Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın derbide sahaya süreceği kadroyu günler önce belirlediği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı hocanın taktik çalışmalarda 11’de forma vereceği isimlerle yakından ilgilendiği ve tüm planlarını da galibiyet için yaptığı aktarıldı.

Kaynak: Milliyet