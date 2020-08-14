Balotelli sonrası 4 golcü adayı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta tüm gözler forvet adaylarına yöneldi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Mario Balotteli’nin Sergen Yalçın tarafından düşünülmediğini söylemesinden sonra yönetim diğer isimlere yoğunlaştı.

Porto’dan Ze Luis ile Benfica’dan Haris Seferovic isimleri üzerinde çalışan Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor’da geçiren Papiss Cisse’yi de alternatif forvet olarak listeye dahil etti.

Bu üç yıldızın dışında bonservisi Köln’de olan ve geçen sezonu Cannes’da kiralık geçiren Anthony Modeste de önerilen isimler arasında yer alıyor.

Balotelli’nin bonservissiz olması nedeniyle yönetimin listesinde bir numarada bulunduğu ifade edildi.

Şu anda yeni bir rota çizen Kartal’da, listedeki diğer isimlerin maliyetli oyuncular olduğu ve kiralık modeli üzerinde durulacağı vurgulandı.

Transfer limiti nedeniyle istediği gibi hareket edemeyen siyah-beyazlılar, bütçenin zorlanması halinde sadece tek bir forvet alacak.

Yönetim, Sergen Yalçın’a yeni sezon kadrosunda Cyle Larin’e de yer vermesini önerecek.

Takımdaki bazı isimlerin henüz indirim konusunda cevap vermemesi nedenleriyle transferde eli kolu bağlı olan Beşiktaş yönetimi, bu nedenle forvet çalışmalarını gerekirse tek bir isimle noktalayacak.

Yine de iki forvet alacakmış gibi hareket eden yönetim, Sergen Yalçın’a bu ihtimali de anlatıyor.

Kaynak: Milliyet



