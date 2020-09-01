Avrupa Liginde rakip belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turundan itibaren katılacak Beşiktaş’ın rakibi bugün belli oldu.
FUTBOL 01.09.2020, 08:38 01.09.2020, 15:54
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!
Beşiktaş, Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) eşleşmesinin galibi ile eşleşti. Beşiktaş, turu sahasında oynayacak maçla arayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak.