Avrupa'da istenmeyen sonuç!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan takımlarından PAOK'a konuk oldu.
FUTBOL 25.08.2020, 22:50 25.08.2020, 23:06
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada Beşiktaş 3-1 kaybetti.
Toumba Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşma Kanal D'den yayınlandı.
7. dakikada Tzolis'in golüyle PAOK 1-0 öne geçti. Genç futbolcu Tzolis, 24. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 30. dakikada Pelkas'ın golüyle skor 3-0'a geldi. Beşiktaş Cyle Larin ile 37. dakikada farkı ikiye indirdi. 41. dakikada PAOK'ta Akpom'un kullandığı penaltı vuruşunu Ersin Destanoğlu çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı PAOK'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda gol olmayınca karşılaşma 3-1 sona erdi ve Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemede veda etti. Kartal, Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak.
necsoy 1 gün önce
ama sen necip-lens güvenirsen o kaçınılmaz sonuç olur...
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