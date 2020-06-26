Atiba plaketini aldı

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 200. kez sahada olan Atiba'ya karşılaşma öncesi plaket verildi. Ancak TFF yetkilileri daha önce kendilerine bildirilmediği nedeniyle, prosedür gerekçesiyle saha içinde plaketin Atiba'nın tek başına alması yönünde karar verdi.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 200. maçına çıkan Atiba'ya, müsabaka öncesinde plaketini teknik direktör Sergen Yalçın verecekti. Ancak TFF yetkilileriyle yaşanan bu küçük çaplı kriz sonrasında saha içinde takdim edilmesi halinde Atiba'nın plaketi tek başına almasını isterken, aksi takdirde soyunma odasında Kanadalı futbolcuya takdim edilmesini istedi.