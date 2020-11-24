Atiba Hutchinson’a durmak yok!

Form durumu takım ortalamasının üzerinde bulunan Kanadalı ön libero, pazar günkü maçta orta alanda Josef de Souza’yla birlikte görev yapıp sık sık hücum hattına desteğe çıkacak.

Bu sezon üst üste yaşanan sakatlıklar ve koronavirüs pozitif olan oyuncular sebebiyle savunma hattında istikrarı yakalayamayan Siyah-Beyazlılar’da Fenerbahçe mücadelesi öncesinde yine değişim yaşanacak. Teknik ekip, idman eksiklerini kapatmaları halinde Kadıköy’e; Welinton ve Vida ikilisiyle başlamayı planlıyor.

Kaynak: Fanatik