Atiba cezalı duruma düştü

Kasımpaşa karşısında Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün sakatlanmasının ardından bir kayıp daha yaşandı. İkinci yarıda sarı kart görenHutchinson böylece sarı kart cezalısı durumuna düştü ve Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Atiba bu sezon Süper Lig'de 4.kez sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 1983 doğumlu oyuncu bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'a 5 gol - 5 asistlik katkı sağlamıştı.