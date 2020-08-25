Atakan Üner sözleşmeyi imzalıyor
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner'i renklerine bağladı.
FUTBOL 25.08.2020, 12:13 26.08.2020, 11:04
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar TFF 1. Lig ekibine 150 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçen sezon Denizlispor'dan Altınordu'ya katılan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 32 karşılaşmada 4 gol, 6 asistle oynadı.
Beşiktaş daha önce Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah'ı kadrosuna katmıştı.
Kaynak: Ntv