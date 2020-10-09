Atakan Üner inancını koruyor
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında dikkatleri çeken yeni transferlerinden Atakan Üner, milli ara sonrası kendisine kadroda yer bulmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
FUTBOL 09.10.2020, 13:21
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Beşiktaş'ın Altınordu’dan renklerine bağladığı 21 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner, hazırlık maçlarında başarılı bir görüntü sergilemişti. Trabzonspor ve Konyaspor karşılaşmalarında göre yapan Atakan, milli ara ve bay haftası sonrasında kadroda kendisine yer açacağına inanıyor.
Kaynak: Fanatik