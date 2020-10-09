Atakan Üner inancını koruyor

'ın Altınordu’dan renklerine bağladığı 21 yaşındaki kanat oyuncusu, hazırlık maçlarında başarılı bir görüntü sergilemişti. Trabzonspor ve Konyaspor karşılaşmalarında göre yapan Atakan, milli ara ve bay haftası sonrasında kadroda kendisine yer açacağına inanıyor.

Kaynak: Fanatik