Artık uyarmam, gereğini yaparım

Sergen Yalçın, 2 puan kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası futbolcuların dikkatini çekti: “Ankaragücü karşısında istemediğim bazı hareketler ve olaylar beni çok yaraladı. Sizleri son kez uyarıyorum. Bu saatten sonra da kimseyi uyarmam gereğini yaparım.”

Ankaragücü maçında galibiyeti uzatmalarda kaçıran Beşiktaş, gözünü salı günkü Demir Grup Sivas sınavına çevirdi. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın dünkü idmanda takımını sert bir şekilde uyardı. Ankaragücü maçının analizini yapan tecrübeli teknik adam oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, “Kadro ve sistem üzerine çok çalıştık. Sezon başından bu yana sistem oturtmaya, istikrarlı bir oyun oynatmaya çalışıyorum ancak halen uygulamada eksikler var. Sizleri son kez uyarıyorum, bu saatten sonra da kimseyi uyarmam gereğini yaparım” dedi.

Yalçın, şöyle devam etti: “Ankaragücü karşısında istemediğim bazı hareketler ve olaylar beni çok yaraladı. Kadromuz kısıtlı bunu biliyoruz. Sizler de çok yoruldunuz ancak yetenek ve performans olarak rakiplerimizden çok üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Kolay kazanmanız gereken oyunu zora sokuyorsunuz. Rakibe top kaptırmamamız gerekirken gereksiz hareketler sonucu basit top kayıpları yaptık. Rakip doğru dürüst iki kez kalemize geldi gol oldu. Biz de pozisyona giremedik ama çaba gösterdik. Siz sahaya çıktığınızda sistemimizi uygulayın yeter.”

‘SiVAS’TA RiSKE GiRMEYiN’

Ankaragücü maçından çıkartacakları önemli dersler olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, “Sıkı defans yaptılar, top kaptıklarında hızla atağa çıktılar. Artık bu maçı unutup Sivasspor’a odaklanmalıyız, zira o karşılaşma daha zor olacak. Güçlü, koşan, pres yapan ve 90 dakika savaşan takım. Sivas’ta riske girmeden, garanti paslarla oynamalıyız. Sivas’ı yenersek çok önemli bir virajı geride bırakırız” diye konuştu. (HÜRRİYET)