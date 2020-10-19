Artık kendinize daha çok güvenme zamanı
Milli ara ve 1 haftalık boşlukta eksikleri kapatma fırsatı bulduklarını anlatan Sergen Yalçın, “Artık kendinize daha çok güvenme zamanı. Daha sakin ve rahat olun. Fırsat bu fırsat” dedi
Sezona Trabzonspor galibiyetiyle başladıktan sonra gerisini getiremeyip taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta Denizlispor sınavı hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın, bu haftayı BAY geçmelerini kendileri için avantaj olarak görüyor. Dünkü antrenman öncesinde oyuncularla kısa bir görüşme yapan tecrübeli hoca, "Üst üste gelen yenilgiler moral bozdu ama hem milli ara hem de bu haftayı daha fazla çalışarak geçirmek toparlanmak için önemliydi. Fırsat bu fırsat eksiklerimizi giderme şansı bulduk" diye konuştu.
Sergen Yalçın, idmanlarda zaman zaman 3-5-2 sistemi üzerinde duruyor. Takımın gol yollarında daha etkili olması için oyun içinde değişiklikler düşünen Yalçın'ın Aboubakar ve Güven'i önde birlikte denediği gelen haberler arasında.
Kaynak: Fotomaç