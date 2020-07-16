Antrenman sahası yenilendi

Beşiktaş Kulübünün BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki 1 numaralı sahanın yenileme çalışmaları tamamlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ümraniye’deki tesislerde bir süredir devam eden çim yenileme çalışmaları sona erdi.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi antrenmanını yenilenen sahada yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Fanatik