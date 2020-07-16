Antrenman sahası yenilendi
Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan 1 numaralı antrenman sahasındaki çim yenileme çalışmaları tamamlandığını açıkladı.
FUTBOL 16.07.2020, 09:10
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Beşiktaş Kulübünün BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki 1 numaralı sahanın yenileme çalışmaları tamamlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ümraniye’deki tesislerde bir süredir devam eden çim yenileme çalışmaları sona erdi.
Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi antrenmanını yenilenen sahada yaptığı kaydedildi.
Kaynak: Fanatik