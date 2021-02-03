Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig'in 23. hafta maçında Veysel Sarı'nın Fabrice N'Sakala'ya yaptığı hareket çok konuşuldu.

Mücadelenin 29. dakikasında Veysel Sarı, N'Sakala'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

VAR Ümit Öztürk, Veysel Sarı'nın sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili hakem Alper Ulusoy'a izleme tavsiyesi yapmadı.

Antalyaspor-Beşiktaş maçına damga vuran olay Karar sonrası Sergen Yalçın ve Ersun Yanal...

Bu kararın ardından Sergen Yalçın, maçın hakemine tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar da pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.

Ersun Yanal ise pozisyonun ardından Imeri ve Veysel Sarı'ya N'Koudou'nun savunması hakkında uyarılar yaptı.