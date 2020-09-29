Alpay Çelebi’ye izin yok!
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi’ye, Aytemiz Alanyaspor talip oldu ancak genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.
FUTBOL 29.09.2020, 10:34
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Siyah-Beyazlılar’ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi’ye, Aytemiz Alanyaspor talip olmuştu. Teknik ekibin, ‘gidebilir’ raporunu verdiği genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi. Fatih Aksoy ve Ahmet Gülay’ın ayrılıkları sebebiyle eleştirilen Çebi, Alpay’ın takımda tutulmasını sağladı.
Kaynak: Fanatik