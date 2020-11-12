Ali Koç: ‘Beşiktaş forması giyer gelirim’

YouTube kanalındaki canlı yayınave’nin diyaloğu damga vurdu. Ali Koç, Pamir bebeğin sağlığına kavuştuktan sonra kendisiyle maç izlemek istediğini dile getirdi. Başkanı Çebi ise Koç’a “Bizim sahamızda olsun. Avantaj bizde olsun” yanıtını verdi. Koç, Çebi’ye “Fark etmez. Beşiktaş forması giyer gelirim” dedi. Çebi’nin ‘Harikasın’ diyerek cevap verdiği o diyalog alkış topladı.

Kaynak: Fanatik