Algıyla değil HAKKI'yla! Kara Kartal zirve aşkına!
Ligde zirve hesapları yapan Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.
FUTBOL 06.03.2021, 20:55 kartalbakışı.com
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Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Gaziantep FK’yi konuk etti. Beşiktaş-Gaziantep FK maçını Mete Kalkavan yönetti.
Ghezzal’ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, şık bir dokunuşla kaleci Günay’ı geçti. Aboubakar, boş kaleye gönderdiği topla takımını öne geçirdi. 15. dakikada skor 1-0 oldu.
Larin’in pasında ceza sahasında topla buluşan Aboubakar, rakibini geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar, plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor 72'de 2-0 oldu.
Son dakikalarda Ersin’in müdahalesi sonrası Dicko yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Dicko, topu ağlara gönderdi.
Maç bu golle 2-1 sona erdi.