Alanyaspor maçı ilk yarısında dikkat çeken istatistik
Beşiktaş son 2 haftadır süren galibiyet özlemini gidermek için Alanyaspor maçına çıktı. Maç eksiğine rağmen puan farkıyla lider olan Beşiktaş, Alanyaspor maçının ilk yarısında dikkat çeken bir istatistik oluştu.
FUTBOL 07.04.2021, 19:51
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Kartal, maçın ilk 23 dakikasında tam 3 kez direğe takıldı. Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında siyah-beyazlılar Ghezzal'ın şutunda direği geçemedi. Daha sonra Cenk Tosun'la üst direğe takılan Beşiktaş, maçın 23. dakikasında ise bu kez Welinton ile 3. kez direğe takıldı.