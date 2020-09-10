Ajdın Hasic ilk 11'e

Land of Legends Cup’ta forma şansı bulan Ajdın Hasic maçlardaki performanslarıyla göz doldurmuştu.

Ajdın Hasic Beşiktaş’ta sezonun en hazır oyuncusu olarak dikkat çekmişti. Genç oyuncunun antrenmandaki performanslarıyla da beklentilerin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın genç yıldızı takibe aldığı ve sık sık kendisiyle konuşarak motive ettiği öğrenildi.

Land of Legends Cup’taki performansı ve antrenmanlardaki istekli görüntüsü Sergen Yalçın’a umut verirken, Beşiktaş’ın Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında Ajdın Hasic’e ilk 11’de görev vereceği öğrenildi.

Kaynak: Skorer