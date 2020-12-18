Ajdin Hasic'i kiralık gönderiliyor

Teknik heyetin, Boşnak sağ kanat oyuncusuna devre arasında kiralama önerisinde bulunduğu öğrenildi. Buna göreiçin Süper Lig kulüplerine öncelik verilecek. Bu doğrultuda Hasic'in, daha fazla forma şansı bularak, lige ısınması konusunda destek sağlanacak. Genç futbolcu, bu sezon toplamda 5 maçta 184 dakika forma şansı bulurken, skora henüz katkı yapamadı.

(Fanatik)