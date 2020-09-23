Adem Ljajic ilk 11'e

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlı futbolcular ısınma ve istasyon koşularının ardından 5’e 2 pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

Daha sonra mini kale maç oynayan futbolcular, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Beşiktaş, Rio Ave mesaisini bugün tamamlayarak kampa girecek. Yardımcı antrenör Murat Şahin antrenman öncesi saat 16.30’da karşılaşma ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlı teknik heyet, Rio Ave maçında kadroda sınırlı rotasyon düşünüyor. Tyler Boyd’u kulübeye çekmeyi planlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcılarının, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında yedek soyunan’i sol kanatta görevlendireceği bildirildi.

Stoperde ise Welinton’un yerine Francisco Montero’nun ilk 11’de sahaya çıkabileceği öğrenildi. Lisansı yeni çıkarılan İspanyol stoper Montero son Antalyaspor maçında ilk kez kadroya girerken süre alamamıştı.

Kaynak: Milliyet