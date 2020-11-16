Adem Ljajic göze girmeyi başardı

Sezona kötü başlayan ve ne antrenmanlarda ne süre aldığı maçlarda Beşiktaş’a ciddi anlamda katkı sağlayamayan Adem Ljajic, son iki haftalık idman performansıyla Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözüne girmeyi başardı.

Durumundan şikayet etmek yerine daha fazla çalışarak formayı geri almayı tercih eden Ljajic’in, fizik güç açısından da takımın seviyesine çok yakın olduğu vurgulandı. Daha önce sürekli antrenman kaçırdığı ve kondisyon açısından takımda en alt sıralarda bulunduğu için ilk 11’de tercih edilmeyen siyah-beyazlı futbolcu, milli arayı sanki sezon öncesi kampına girmiş gibi değerlendirmeye devam ediyor.

Takımda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle kadroda mecburi değişiklikler olacağını da bilen ve kendini bu değişime hazırlayan Adem Ljajic, Medipol Başakşehir maçında teknik patron Sergen Yalçın’ın en önemli kozlarından biri olacak. Henüz ilk 11’de yer alıp almayacağı netlik kazanmayan yetenekli oyuncudan çok umutlu olan Sergen Yalçın’ın, kritik maç öncesinde Ljajic ile özel olarak bir konuşma yapacağı bildirildi.

Ljajic’i kaybetmek değil tam aksine en kısa sürede geri kazanmak isteyen siyah-beyazlı teknik adam, tecrübeli futbolcuyu forvet arkasında serbest olarak oynatmayı planlıyor. Mensah ile Josef’in takıma katılmaları ve Dorukhan’ın sakatlıktan çıkmasıyla formasını kaybeden Ljajic bu sezon sadece 4-1 mağlup oldukları Konyaspor deplasmanında ilk 11’de yer aldı. Gençlerbirliği karşısında 14 dakika süre alan yıldız futbolcu; Denizlispor, Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında kadroda yer almasına rağmen hiç tercih edilmemişti.

Kaynak: Skorer