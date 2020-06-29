Adem Ljajic geri dönüyor
Süper Lig’de geçen hafta oynanan Konyaspor karşılaşması öncesinde sağ uyluk arka adalesinde ödem bulunması sebebiyle riske edilmeyip dinlendirilen Adem Ljajic, pazartesi günü formasına geri dönecek. Yoğun bir tedavi süreci geçiren yıldız 10 numara, Kayseri deplasmanında takımıyla olacak.
FUTBOL 29.06.2020, 10:41
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Süper Lig’de geçen hafta oynanan Konyaspor karşılaşması öncesinde sağ uyluk arka adalesinde ödem bulunması sebebiyle riske edilmeyip dinlendirilen Adem Ljajic, pazartesi günü formasına geri dönecek. Yoğun bir tedavi süreci geçiren yıldız 10 numara, Kayseri deplasmanında takımıyla olacak.
Kaynak: Fanatik