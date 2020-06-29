Adem Ljajic geri dönüyor

Süper Lig’de geçen hafta oynanan Konyaspor karşılaşması öncesinde sağ uyluk arka adalesinde ödem bulunması sebebiyle riske edilmeyip dinlendirilen Adem Ljajic, pazartesi günü formasına geri dönecek. Yoğun bir tedavi süreci geçiren yıldız 10 numara, Kayseri deplasmanında takımıyla olacak.

FUTBOL 29.06.2020, 10:41
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Adem Ljajic geri dönüyor

Süper Lig’de geçen hafta oynanan Konyaspor karşılaşması öncesinde sağ uyluk arka adalesinde ödem bulunması sebebiyle riske edilmeyip dinlendirilen Adem Ljajic, pazartesi günü formasına geri dönecek. Yoğun bir tedavi süreci geçiren yıldız 10 numara, Kayseri deplasmanında takımıyla olacak.

Kaynak: Fanatik

#ADEM LJAJİC #Beşiktaş
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