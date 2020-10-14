Adem Ljajic aranıyor
Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Sırp futbolcu ilk 2 sezonki performansının çok altında bir görüntü veriyor.
FUTBOL 14.10.2020, 15:27
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Kartal'ın geçtiğimiz sezon Torino'dan 6.5 milyon Euro'ya aldığı Ljajic'e yılda 2.7 milyon Euro ödeniyor.
Beşiktaş'ın Vida'dan sonra en pahalı ikinci oyuncusu olan Adem Ljajic bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada çok kötü bir görüntü verirken ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.
Adem Ljajic ligde oynanan Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve G.Birliği maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesi ve Sırbistan Milli Takımı'ndaki 2 maçta düş kırıklığı yaşattı.
Kaynak: Milliyet