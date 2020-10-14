Adem Ljajic aranıyor

Kartal'ın geçtiğimiz sezon Torino'dan 6.5 milyon Euro'ya aldığı Ljajic'e yılda 2.7 milyon Euro ödeniyor.

'ın Vida'dan sonra en pahalı ikinci oyuncusu olanbu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada çok kötü bir görüntü verirken ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.

Adem Ljajic ligde oynanan Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve G.Birliği maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesi ve Sırbistan Milli Takımı'ndaki 2 maçta düş kırıklığı yaşattı.

Kaynak: Milliyet