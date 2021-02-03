Adem Ljajic 20 hafta sonra ilk 11'de

'ınile oynadığı maçta ilk 11'de yer alan Adem, 20 hafta sonra maça başlayan kadroda yer aldı. Süper Lig'de en son 3.haftada Konyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 68 dakika görev yapan Sırp oyuncu daha sonra forma giymekte zorlanmıştı. Ljajic bu sezon 9 lig maçına çıkarken 1 gol kaydetti.