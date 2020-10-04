Aboubakar ve Töre ilk 11'e
Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Vodafone Park’ta karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Aboubakar ve Gökhan’la maça başlayacak olan Sergen Yalçın, Adem Ljajic ve Güven Yalçın’ı yedek soyunduracak.
Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile bugün Vodafone Park’ta karşılaşacak Beşiktaş dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Futbolcular, idmana ısınma hareketleri, istasyon koşuları ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktik programla devam eden antrenmanın çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Yeni transfer Rosier de siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Oyuncular idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Deneyimli hoca, Vincent Aboubakar, Gökhan Töre ve sakatlığı düzelen Atiba Hutchinson’a ilk 11’de forma verecek. Konyaspor maçındaki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Aboubakar ve Gökhan’la maça başlayacak olan Sergen Yalçın, Adem Ljajic ve Güven Yalçın’ı yedek soyunduracak.
Kaynak: Milliyet