Aboubakar'ın Mozambik ağlarına attığı 2 gol
Beşiktaş’ta forma giydiği 5 maçta tek golü penaltıdan 3-2 kazandıkları Denizli maçında atan Vincent Aboubakar, milli takımda şov yaptı.
FUTBOL 13.11.2020, 11:52
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Afrika Kupası Elemeleri F Grubu’nda Kamerun liderlik için çekiştiği Mozambik’i sahasında 4-1 yenerken, Siyah-Beyazlı oyuncu 2 kez fileleri sarstı, galibiyette büyük pay sahibi oldu. 3 yıl sonra milli takıma dönen ve sahaya ilk 11’de çıkan 28 yaşındaki forvet, 37 ve 47’de golleri attı, 64’te oyundan çıktı. Kamerun 3 maçta 7 puanla liderliğe yükselirken Mozambik 3 maçta 4 puanla 2. sırada.