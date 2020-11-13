Aboubakar'ın Mozambik ağlarına attığı 2 gol

Afrika Kupası Elemeleri F Grubu’ndaliderlik için çekiştiği’i sahasında 4-1 yenerken, Siyah-Beyazlı oyuncu 2 kez fileleri sarstı, galibiyette büyük pay sahibi oldu. 3 yıl sonra milli takıma dönen ve sahaya ilk 11’de çıkan 28 yaşındaki forvet, 37 ve 47’de golleri attı, 64’te oyundan çıktı. Kamerun 3 maçta 7 puanla liderliğe yükselirken Mozambik 3 maçta 4 puanla 2. sırada.