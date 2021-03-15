Aboubakar'ın en iyi 11'i

Bu sezon attığı gollerle ve gösterdiği performansla Beşiktaş'ın başarısında önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Beşiktaş Dergisi'ne karşlıklı veya birlikte oynadığı ve izlediği oyunculardan en iyi 11'i seçti.

Kaleci: Neuer

Sağ bek: Kimmich

Sağ stoper: Virgil Van Dijk

Sol stoper: Sergio Ramos

Sol bek: David Alaba

Ön liberolar: Xavi ve Iniesta

Sağ kanat: Ronaldo

10 numara: Neymar

Sol kanat: Ronaldinho

Santrfor: Robert Lewandowski