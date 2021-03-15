Aboubakar'ın en iyi 11'i

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar karşılıklı veya birlikte oynadığı ve izlediği oyunculardan en iyi 11'i açıkladı.

FUTBOL 15.03.2021, 12:01 kartalbakışı.com
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Bu sezon attığı gollerle ve gösterdiği performansla Beşiktaş'ın başarısında önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Beşiktaş Dergisi'ne karşlıklı veya birlikte oynadığı ve izlediği oyunculardan en iyi 11'i seçti.

Kaleci: Neuer

Sağ bek: Kimmich

Sağ stoper: Virgil Van Dijk

Sol stoper: Sergio Ramos

Sol bek: David Alaba

Ön liberolar: Xavi ve Iniesta

Sağ kanat: Ronaldo

10 numara: Neymar

Sol kanat: Ronaldinho

Santrfor: Robert Lewandowski

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