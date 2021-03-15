Aboubakar'ın 30 maç şartını yakalamasına az kaldı

Beşiktaş'a ikinci kez transferi, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kuşkuyla karşılanan Vincent Aboubakar, bu haftaya kadar ortaya koyduğu performansla, korkuların yersizliğini ortaya koydu. Ve oyuncunun, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmayı garantilemesine çok az kaldı.

30 maç şartını yakalıyor

Yeniden sakatlanma ihtimali nedeniyle Ahmet Nur Çebi yönetimi Aboubakar ile '1+1+1' şeklinde opsiyonlu bir sözleşme yaptı. Buna göre Aboubakar, bu sezon 30 maça çıkarsa mukavelesi otomatikman 1 yıl daha uzayacak.

29 yaşındaki Kamerunlu golcü, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta sahaya çıktı. Böylece 4 maç daha oynadığında sözleşmesindeki 30 maç şartını yerine getirmiş olacak.

Yarın Medipol Başakşehir ve hafta sonu da Fenerbahçe derbilerinde oynarsa Aboubakar için geriye 2 maç kalacak. Bu durumda 30 maç kıstası Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarıya gerçekleşecek.

Ceza ödemeyi kabul etti

Tecrübeli golcü, transfer aşamasında siyah-beyazlıların sakatlık endişelerini gidermek için gözü kara bir tutum almıştı. Aboubakar, "Geçmişteki kronik sakatlığımdan ötürü maç kaçıracağım her bir maç için 35 bin Euro ceza öderim" dedi. Yönetim de oyuncunun kendisine bu güvenini de gözönüne alarak opsiyonlu sözleşmeyi imzaladı.

Maç başında 455 bin Euro kazandı

Sözleşmede çarpıcı bir madde daha bulunuyor. Aboubakar, sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılmak isterse 11 milyon Euro bonservis bedeli getirmek zorunda. Yani çıkış maddesi 11 milyon Euro!

Bedelsiz geldiği Beşiktaş ile yıllık 1 milyon Euro garanti ve maç başına da 17.500 bin Euro'ya imza atan golcü, bugün itibarıyla maç başından 455 bin Euro kazandı.

Önceki gol sayısını şimdiden geçti

Vincent Aboubakar, 24 Süper Lig maçında 15 gol kaydederken, 5 de asiste imza attı. 2016-17 sezonunda da siyah-beyazlı formayı giyen Kamerunlu yıldız, o dönem 27 lig maçında 12 gol atarken, kupa ve Avrupa maçlarıyla bu sayı 19'a çıkmıştı. Ama Aboubakar, ligin bitimine daha 12 hafta varken, eski performansını geçti. (AJANSSPOR)