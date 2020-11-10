Aboubakar ilk dönemini aratıyor!

Beşiktaş'ın uzun arayışlar sonunda santrfor için karar kıldığı Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Ligde Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep FK maçları içerisinden sadece Denizli deplasmanında 1 gol, 1 asistle skor katkısı yapan Kamerunlu futbolcu, kalan 4 maçı boş geçti.

Aboubakar'ın forma giydiği karşılaşmalardaki durgunluğu oyuncunun istatistiklerine de yansıdı. Şu ana dek sadece 7 kez şut denemesi yapan yıldız futbolcunun kaleyi bulan şut sayısı 5 oldu. Diz sakatlığı sebebiyle yönetimin uzun süre üzerinde konuştuğu ve sözleşmesine de özel madde eklediği Aboubakar'ın ikili mücadelelerdeki zayıflığı da göze çarptı.

Kaynak: Sabah