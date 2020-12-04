Rıdvan Dilmen'in NTV'deki Yüzde 100 futbol programındaki değerlendirmeleri şu şekilde: Kolay değil. Pazar günü gerilimli ve yüksek eforlu bir maç oynadılar. Bu temposuzluk normal. Şimdi tam N'Koudou'nun istediği maç oldu. Aboubakar, Beşiktaş için çok değerli. N'Koudou çalımı attı golde. Penaltı pozisyonunda bence pazının üzerine geldi. Ele gelse verecekti demek... Ama bu tür pozisyonlar penaltı olmamalı bence.