Aboubakar 1241 gün sonra!

Beşiktaş geri dönen golcü oyuncu Vincent Aboubakar, Denizlispor ile deplasmanda oynanan maçta penaltıdan bir gol atmayı başardı. Aboubakar böylece 1241 gün sonra Beşiktaş forması altında gol kaydetti.

2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giyerken 38 resmi maçta 19 gol atan Aboubakar, ligde 12 gol atmıştı. Son golünü 03.06.2017 tarihinde Osmanlıspor'a atan Aboubakar, daha sonra Porto'ya dönmüştü.

Kaynak: Fanatik