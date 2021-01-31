Abdullah Avcı rakip olarak dönüyor!
Beşiktaş ile Trabzonspor bugün Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Kartal galibiyet serisini sürdürmekistiyor, bordo-mavili takım da sahadan üç puanla ayrılarak, zirve yarışına katılmanın hesaplarını yapıyor.
FUTBOL 31.01.2021, 11:07 kartalbakışı.com
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Süper Lig’de kısa sürede ayağa kaldırdığı Trabzonspor’u hafta arası TFF Süper Kupa şampiyonluğuna taşıyan Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk kez sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı kulüp geçen sezon ikinci yarının ilk haftasında Demir Grup Sivas’a karşı alınan 2-1’lik yenilginin ardından Avcı’nın görevine tek taraflı olarak son vermişti. (Milliyet)