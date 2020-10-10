ABD Milli Takım hocasından Boyd yorumu

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter,'ın kadro dışı bıraktığı Tylerile ilgili açıklamalarda bulundu.

Berhalter, Tyler Boyd'un kadro dışı kalmasıyla ilgili: "Tyler Boyd ile konuştum, bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil." yorumunu yaptı.