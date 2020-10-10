ABD Milli Takım hocasından Boyd yorumu
ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd'un gelecek kariyeriyle ilgili "Bu pek iyi bir durum değil" dedi.
FUTBOL 10.10.2020, 10:17
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ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Berhalter, Tyler Boyd'un kadro dışı kalmasıyla ilgili: "Tyler Boyd ile konuştum, bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil." yorumunu yaptı.