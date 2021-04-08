40. Haftaya kadar Beşiktaş'ın maç programı belli oldu
Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftanın maç programı belli oldu. Buna göre Beşiktaş'ın maç günleri ve saatleri ortaya çıktı.
FUTBOL 08.04.2021, 13:55
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2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.
Siyah-beyazlılarımızın programı şöyle:
35. Hafta
16 Nisan Cuma
19.00 Beşiktaş – MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
36. Hafta
20 Nisan Salı
19.00 Demir Grup Sivasspor – Beşiktaş (Yeni 4 Eylül Stadı)
37. Hafta
23 Nisan Cuma
19.00 Beşiktaş – Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)
38. Hafta
27 Nisan Salı
19.00 Çaykur Rizespor – Beşiktaş (Çaykur Didi Stadı)
39. Hafta
1 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş – Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)