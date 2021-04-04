Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler dün kampa giren teknik ekip ve futbolcuları ziyaret ederek başarı diledi. Kasımpaşa ile yapılacak karşılaşmadan iyi futbol beklentisi içinde olduklarını belirten başkan Çebi’nin takıma yönelik yaptığı konuşmada “Sahaya çıktığınızda Beşiktaş’ın başarısından başka bir şey düşünmeyin.Tamamen futbolumuza odaklanalım. Maçın hakemine değil sahada sistemimize bakalım. Bunu yaptığımızda zaten 3 puanı almamıza hiçbir şey mani olamaz” dediği öğrenildi.

YALÇIN’DAN TEŞEKKÜR

Ayrıca kulübün ekonomik olarak tüm sorunların kısa sürede biteceğine dikkat çeken Beşiktaş Başkanı’nın “Bankalar Birliği ile her türlü anlaşmayı yaptık. Bundan sonra ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Süper Lig’de zirve yarışında teknik ekibimizin ve oyuncularımızın arkasındayız. Maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber ettik” şeklinde konuştuğu da belirtildi. Sergen Yalçın ise başkan ve yönetime teşekkür ederek sezon başından bu yana birlik beraberlik içinde zirve yarışında yerlerini aldıklarını ve sezon sonuna kadar da aynı istikrarı için savaşacaklarını ifade etti.

GÖZLER MELER’İN ÜZERİNDE OLACAK

Beşiktaş’ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta iki takım futbolcuları kadar karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’in performansı da merak konusu oldu. Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbinin ardından Sergen Yalçın’ın “Bir daha bu hakemi maçlarımıza istemiyoruz” dediği Meler’in üst üste 2. kez maçlarına atanması siyah beyazlıların büyük tepkisine neden olmuştu. Beşiktaş yönetimi önce çarşamba sonra da önceki gün açıklamalar yayınlayarak MHK’yı sert bir dille eleştirmişti. (HÜRRİYET)