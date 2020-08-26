2020 - 2021 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Beşiktaş ilk hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

FUTBOL 26.08.2020, 23:42
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi mücadeleleri 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, ilk yarıda 5, ikinci yarıda ise 25. haftaları bay geçecek.

1. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş

2. Hafta
Beşiktaş – FT Antalyaspor

3. Hafta
İH Konyaspor - Beşiktaş

4. Hafta
Beşiktaş - Gençlerbirliği

5. Hafta
BAY

6. Hafta
Y. Denizlispor - Beşiktaş

7. Hafta
Beşiktaş – Y Malatyaspor

8. Hafta
Gaziantep FK - Beşiktaş

9. Hafta
Beşiktaş – M. Başakşehir

10. Hafta
Fenerbahçe - Beşiktaş

11. Hafta
Beşiktaş - Kasımpaşa

12. Hafta
Alanyaspor - Beşiktaş

13. Hafta
Beşiktaş – Bş. Bld. Erzurumspor

14. Hafta
MKE Ankaragücü -- Beşiktaş

15. Hafta
Beşiktaş – DG Sivasspor

16. Hafta
HK Kayserispor - Beşiktaş

17. Hafta
Beşiktaş - Ç Rizespor

18. Hafta
Hatayspor - Beşiktaş

19. Hafta
Beşiktaş - Galatasaray

20. Hafta
F Karagümrük - Beşiktaş

21. Hafta
Beşiktaş - Göztepe

#Beşiktaş #Fikstür
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