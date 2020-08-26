2020 - 2021 sezonu fikstürü çekildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi mücadeleleri 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, ilk yarıda 5, ikinci yarıda ise 25. haftaları bay geçecek.

1. Hafta

Trabzonspor - Beşiktaş

2. Hafta

Beşiktaş – FT Antalyaspor

3. Hafta

İH Konyaspor - Beşiktaş

4. Hafta

Beşiktaş - Gençlerbirliği

5. Hafta

BAY

6. Hafta

Y. Denizlispor - Beşiktaş

7. Hafta

Beşiktaş – Y Malatyaspor

8. Hafta

Gaziantep FK - Beşiktaş

9. Hafta

Beşiktaş – M. Başakşehir

10. HaftaFenerbahçe - Beşiktaş

11. Hafta

Beşiktaş - Kasımpaşa

12. Hafta

Alanyaspor - Beşiktaş

13. Hafta

Beşiktaş – Bş. Bld. Erzurumspor

14. Hafta

MKE Ankaragücü -- Beşiktaş

15. Hafta

Beşiktaş – DG Sivasspor

16. Hafta

HK Kayserispor - Beşiktaş

17. Hafta

Beşiktaş - Ç Rizespor

18. Hafta

Hatayspor - Beşiktaş

19. Hafta

Beşiktaş - Galatasaray

20. Hafta

F Karagümrük - Beşiktaş

21. Hafta

Beşiktaş - Göztepe