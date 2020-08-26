2020 - 2021 sezonu fikstürü çekildi
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Beşiktaş ilk hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi mücadeleleri 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, ilk yarıda 5, ikinci yarıda ise 25. haftaları bay geçecek.
1. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş
2. Hafta
Beşiktaş – FT Antalyaspor
3. Hafta
İH Konyaspor - Beşiktaş
4. Hafta
Beşiktaş - Gençlerbirliği
5. Hafta
BAY
6. Hafta
Y. Denizlispor - Beşiktaş
7. Hafta
Beşiktaş – Y Malatyaspor
8. Hafta
Gaziantep FK - Beşiktaş
9. Hafta
Beşiktaş – M. Başakşehir
Fenerbahçe - Beşiktaş
11. Hafta
Beşiktaş - Kasımpaşa
12. Hafta
Alanyaspor - Beşiktaş
13. Hafta
Beşiktaş – Bş. Bld. Erzurumspor
14. Hafta
MKE Ankaragücü -- Beşiktaş
15. Hafta
Beşiktaş – DG Sivasspor
16. Hafta
HK Kayserispor - Beşiktaş
17. Hafta
Beşiktaş - Ç Rizespor
18. Hafta
Hatayspor - Beşiktaş
19. Hafta
Beşiktaş - Galatasaray
20. Hafta
F Karagümrük - Beşiktaş
21. Hafta
Beşiktaş - Göztepe