2. bağış gecesi geliyor

Camiaya seslenen Çebi, “Bırakmam Seni” kampanyası için hazırlamış olduğumuz “Ödül Senin” gecesini sizlerin de büyük desteğiyle gerçekleştirdik.’ın sahipsiz olmadığını ve taraftarının bu büyük sevdasını asla yalnız bırakmayacağını, tüm Türkiye’ye gösterdik. Bu vesileyle ikinci bağış gecemizin de bu ay gerçekleştirileceğini sizlere belirtmek isterim” sözlerini sarf etti.