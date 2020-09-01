2. bağış gecesi geliyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin eylül ayı sayısı için bir yazı kaleme aldı.
FUTBOL 01.09.2020, 09:01
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Camiaya seslenen Çebi, “Bırakmam Seni” kampanyası için hazırlamış olduğumuz “Ödül Senin” gecesini sizlerin de büyük desteğiyle gerçekleştirdik. Beşiktaş’ın sahipsiz olmadığını ve taraftarının bu büyük sevdasını asla yalnız bırakmayacağını, tüm Türkiye’ye gösterdik. Bu vesileyle ikinci bağış gecemizin de bu ay gerçekleştirileceğini sizlere belirtmek isterim” sözlerini sarf etti.