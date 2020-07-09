1903 Dolmabahçe’den Şampiyonlar Ligi bildirisi

Bildiride; Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasının önemi vurgulanırken camiada birlik ve beraberliğe davet edildi.

İşte o bildiri..

Farkında mısınız?

2019 – 2020 sezonunun içinde bulunduğumuz bu günlerde, son maçlarına gelmiş bulunmaktayız. Telafisi mümkün olmayan bir süreçteyiz.

Şartlar ne olursa olsun Beşiktaş oynayacağı tüm maçları kazanarak, ligi ilk 3 içerisinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasına kalmayı başaracak güce sahiptir. Bizim taşıdığımız inancı, inanıyoruz ki yönetim kurulumuz ve teknik ekibimiz de taşımaktadır.

“Bırakmam Seni” kampanyasının düzenlendiği bu günlerde futbolcularımızın ve teknik heyetimizin önümüzdeki maçlara, “Bırakmam Seni” ruhuyla yaklaşıp kalan tüm maçları kazanarak Şampiyonlar Ligi’ne katılıp kampanyaya en mühim desteği verme fırsatlarının olduğunun farkında mısınız?

Son maçlarımızın camia olarak tarihi öneminin farkındayız ve inanıyoruz ki şampiyonlar ligine katılacağız. Şampiyonlar ligi hedefi uğrunda tüm Beşiktaş camiasını birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyoruz.