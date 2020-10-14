18 yaşındaki Ganalı için çalışma başlatıldı

Beşiktaş transfer dönemini sönük atlattı. Başkan Ahmet Nur Çebi, ekonomik sıkıntıları göstererek hocasından anlayış istedi. Takımda Vida gibi yüksek ücret alan oyunculardan kurtulduktan sonra daha rahat hareket edecekleri sözünü verdi. Ara transfer dönemine kaliteli, genç, yetenekli ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan bir listeyle girmek isteyen Sergen'e Ganalı Kamal-Deen Sulemana için rapor hazırlandı.

Fenerbahçe’den bir scoutın yakından takip ettiği Gana-Katar maçı için Sergen Yalçın’ın da Antalya’daki Mardan stadına bir yardımcısını gönderdiği bildirildi. Gana’da 64’üncü dakikada oyuna giren 18 yaşındaki Kamal-Deen Sulemana için Sergen Yalçın’a detaylı bir rapor hazırlandığı öğrenildi. Bu arada Yalçın performansını merak ettiği Mensah ise 1 dakika bile sahada kalmadı.

Kaynak: Fotospor