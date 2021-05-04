Fransızların gözü Ersin'de! Derbiye izlemeye geliyorlar!

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda.

Takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan siyah-beyazlıların bazı isimleri için de teklifler gelmeye devam ediyor.

Bu isimlerden biri de 20 yaşındaki başarılı eldiven Ersin Destanoğlu...

Daha önce de genç kaleci için Beşiktaş'ın kapısını çalan Fransız ekibi Lyon'un Ersin sevdası bitmiyor.

Ersin'in devre arasında gelen resmi teklifi "Beşiktaş'ın birinci kalecisiyim. Başka takıma gidip ikinci kaleci olmam" diyerek bu teklifi geri çevirmesi sonrası Fransız ekibi, ısrarını sürdürme kararı aldı.

Lyon'un yanı sıra Nice'in transfer komitesi üyeleri de Galatasaray derbisini izleyip Ersin'i yakın takibe alacaklar. (FOTOMAÇ)