Fransızların gözü Ersin'de! Derbiye izlemeye geliyorlar!

Beşiktaş'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu'nu Fransızlar sıkı takip ediyor. İki Fransız kulübü derbiye Ersin için gelecek.

GÜNDEM 04.05.2021 - 14:41 04.05.2021 - 14:41 Kartal Bakışı
Fransızların gözü Ersin'de! Derbiye izlemeye geliyorlar!

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda.

Takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan siyah-beyazlıların bazı isimleri için de teklifler gelmeye devam ediyor.

Bu isimlerden biri de 20 yaşındaki başarılı eldiven Ersin Destanoğlu...

Daha önce de genç kaleci için Beşiktaş'ın kapısını çalan Fransız ekibi Lyon'un Ersin sevdası bitmiyor.

2021 şampiyonluk oranları güncellendi

2021 şampiyonluk oranları güncellendi

Ersin'in devre arasında gelen resmi teklifi "Beşiktaş'ın birinci kalecisiyim. Başka takıma gidip ikinci kaleci olmam" diyerek bu teklifi geri çevirmesi sonrası Fransız ekibi, ısrarını sürdürme kararı aldı.

Lyon'un yanı sıra Nice'in transfer komitesi üyeleri de Galatasaray derbisini izleyip Ersin'i yakın takibe alacaklar. (FOTOMAÇ)

#ersin #beşiktaş transfer
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.