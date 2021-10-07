Fransızların Ersin Destanoğlu ısrarı!

Sezon başında Ersin için Beşiktaş'a 7 milyon euro'luk teklifte bulunan ancak olumsuz yanıt alan Nice'in, genç file bekçisi için sezon sonu yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun, önümüzdeki sezon Avrupa'nın yolunu tutacak gibi görünüyor.

Ersin Destanoğlu için sezon başlamadan Lyon, Nice ve Lille gibi Fransız takımları devreye girmişti.

Nice kulübü 7 milyon euro önerse de siyahbeyazlılar bu teklifi kabul etmemiş ve Ersin'i takımda tutmuştu.

Sezon sonunda Nice'den ayrılması beklenen 28 yaşındaki Arjantinli kaleci Walter Benitez'in yerine Ersin Destanoğlu ismi halen listenin ilk sırasında yer alıyor.

Geçmişte, Hugo Lloris ve David Ospina'yı kadrosunda bulunduran Nice, Benitez'den gelecek transfer ücretiyle Ersin'i kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezona da harika bir başlangıç yapan 20 yaşındaki Ersin'in sezon sonunda Nice olmasa bile Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.

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