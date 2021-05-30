Fransızlar yazdı! Ersin Destanoğlu için İstanbul'a geliyorlar

Loris Karius'un ayrılığından sonra Beşiktaş kalesini devralan Ersin Destanoğlu, şampiyonlukla sonuçlanan geçtiğimiz sezonda sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Çıktığı 37 maçın 13'ünde kalesini gole kapayan genç eldivenin Nice'e olası transferiyle ilgili Fransız basınından flaş bir iddia geldi.

Gazeteci Ignazio Genuardi, kendisine ait TEwitter hesabından paylaştığı haberde Ligue 1 ekibinin yaptığı ilk teklifin reddedilmesinin ardından sportif direktör Julien Fournier'nin İstanbul'a gelerek söz Siyah Beyazlılar ile anlaşma zemini arayacağını duyurdu.

Kara Kartal'ın talep ettiği bonservis bedelinin 12 milyon euro olduğu ancak 8 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkışılabileceği aktarıldı.

Lille'in de kadrosuna katmak istediği öne sürülen 20 yaşındaki file bekçisinin bir yıllık daha mukavelesi bulunuyor. (ASİST ANALİZ)