Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, ligin ikinci yarısında hem puan farkını kapatmak hem de Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine ulaşmak için yoğun bir mesai geçirecek.

Siyah-beyazlı kurmayların, henüz yeni sözleşme konusunda bir gelişme kat edilemeyen Cyle Larin'in alternatifini belirlediği ifade edildi. İşte Beşiktaş'ın Cyle Larin'in alternatifi olarak gördüğü ve transfer etmek istediği ortaya çıktı.

LARIN'LE GÖRÜŞMELER TIKANMA AŞAMASINDA

Siyah-beyazlı takımda iyi performans gösteremeyen isimler arasında yer alan Cyle Larin de henüz yeni sözleşmeye imza atmadı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kazanılan çifte kupada büyük pay sahibi olan Kanadalı oyuncu bu sezon bir türlü istenilen performansı gösteremedi. Cyle Larin'le Beşiktaş arasındaki sözleşme görüşmelerinin tıkanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta şu anda yıllık 1 milyon 600 bin euro kazanan Kanadalı oyuncunun yıllık 2 milyon 200 bin euro talep ettiği öğrenildi. Bu konuda ısrarını sürdürmesinin ardından Beşiktaş idarecilerinin Kanadalı golcünün alternatifini belirlediği ifade edildi. İşte Fransız basınının duyurduğu o isim...

MARCO GRULL İDDİASI

Fransız basınından Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Rapid Wien forması giyen Marco Grüll için devreye girdi. Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

11 GOL VE 6 ASİST

Sol kanatta forma giyen Avusturyalı futbolcu bu sezon Rapid Wien formasıyla 33 resmi mücadelede şans buldu. 23 yaşındaki genç oyuncu bu mücadelelerde 11 gol kaydetti. Marco Grüll aynı süreçte 6 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Avusturya Milli Takımı'nda 3 maça çıkan Marco Grüll'ün Rapid Wien ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak ifade ediliyor.

Radstadt altyapısında futbola başlayan Marco Grüll daha sonra sırasıyla Pfarrwerfen, St. Johann ve SV Ried formaları giydi. Rapid Wien genç oyuncuyu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

VIDA İMZA ATMADI

Siyah-beyazlılarda dış transfer kadar iç transfer çalışmalarına da hız verildi. Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida'yla yapılan görüşmelerde olumlu anlamda bir ilerleme kaydedilemediği öğrenildi. Süper Lig devinin Domagoj Vida ile sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlnaması halinde sezon sonunda Hırvat stoperin takımdan ayrılacağı kaydedildi.

LJAJIC'E BAŞAKŞEHİR TALİP

Beşiktaş'ta bonservisi alındıktan sonra oldukça istikrarsız bir performans sergileyen Adem Ljajic tüm uğraşlara rağmen bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Tecrübeli futbolcu, sezon başında teknik heyet tarafından kadro dışı bırakıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp yıldıza, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in talip olduğu vurgulandı. (MİLLİYET - HAKAN KURT)