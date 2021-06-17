Fransız kulübü Ersin transferinde ısrarcı

Beşiktaş'ta geçen sezonun en önemli isimlerinden Ersin Destanoğlu için Nice'in ısrarı sürüyor.

FUTBOL 17.06.2021 - 09:29 17.06.2021 - 09:31 Kartal Bakışı
Fransız kulübü Ersin transferinde ısrarcı
Salih Uçan imzayı atıyor! Tarih belli oldu...

Salih Uçan imzayı atıyor! Tarih belli oldu...

Sezonu Beşiktaş'ta çifte kupa kaldırarak tamamlayan Ersin Destanoğlu için Ligue 1 ekibi Nice'in ısrarı sürüyor. Fransız temsilcisi siyah-beyazlılara genç file bekçisi için yeni teklifle geldi.

Fransız kulübünün son olarak Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin rakamı az bulduğu belirlendi. Genç file bekçisi için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Siyah-Beyazlı yönetimin, alt limit olarak şimdilik 9 milyon Euro'da karar kıldığı öne sürüldü. Nice'in yeni bir teklif hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor. (TAKVİM)

#ersin #Beşiktaş #Nice
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