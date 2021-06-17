Fransız kulübü Ersin transferinde ısrarcı

Sezonu Beşiktaş'ta çifte kupa kaldırarak tamamlayan Ersin Destanoğlu için Ligue 1 ekibi Nice'in ısrarı sürüyor. Fransız temsilcisi siyah-beyazlılara genç file bekçisi için yeni teklifle geldi.

Fransız kulübünün son olarak Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin rakamı az bulduğu belirlendi. Genç file bekçisi için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Siyah-Beyazlı yönetimin, alt limit olarak şimdilik 9 milyon Euro'da karar kıldığı öne sürüldü. Nice'in yeni bir teklif hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor. (TAKVİM)