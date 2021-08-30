Fransa'dan Umut Meraş yorumu! Le Havre için sportif darbe!

Fransız basını, mili oyuncu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Haberlerde, Umut Meraş transferi Beşiktaş'a güç katacakken, Fransız ekibine ise kaybettirecek, şeklinde değerlendirildi...

Paris-Normandiya'nın haberinde de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak isteyen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki sol bekin transferi için sona yaklaştığı belirtildi.

Umut Fransa'da iki harika sezon geçirdi

Fransa 2. Lig ile ilgili analizler yayınlayan sitelerden biri olan maligue2.fr Umut Meraş'ın transferinin Le Havre için büyük bir sportif darbe olacağı yorumunu yaptı. Haberde; Umut Meraş'ın Ligue 2'de Le Havre formasıyla 2 harika sezon geçirdiği de vurgulandı.

Le Guen: "Umut'un ayrılışını zaten bekliyorduk"

Bu arada haberde Le Havre Teknik Direktörü Paul Le Guen'in açıklamalarına da yer verildi. Daha önce Türkiye'de Bursaspor'u da çalıştıran Le Guen şu ifadeleri kullandı:

"Transfer için çalışmalarımız devam ediyor. Umut ve Woyo'nun ayrılışını zaten bekliyorduk. Bir defans oyuncusu almak için 2-3 kulüple temasa geçtik. Kiralama ya da satın alma olabilir, bu taraflara bağlı." (AJANSSPOR)