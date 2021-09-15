Francisco Montero siftah yaptı
Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık geçiren ve bu sezon yeniden transfer edilen Francisco Montero, Borussia Dortmund karşısında ilk gol sevincini yaşadı.
FUTBOL 15.09.2021 - 22:54 15.09.2021 - 22:56 Kartal Bakışı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş , Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a sahasında 2-1 mağlup oldu. Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık geçiren ve bu sezon yeniden transfer edilen Montero, Borussia Dortmund karşısında ilk gol sevincini yaşadı.
Bu sezon aynı zamanda ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımının tek golünü atan isim oldu. (FANATİK)
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