Francisco Montero siftah yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş , Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a sahasında 2-1 mağlup oldu. Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık geçiren ve bu sezon yeniden transfer edilen Montero, Borussia Dortmund karşısında ilk gol sevincini yaşadı.

Bu sezon aynı zamanda ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımının tek golünü atan isim oldu. (FANATİK)