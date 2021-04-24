Francisco Montero, 13 maç sonra ilk onbirde

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, 13 maç aradan sonra ilk 11'deki yerini Kayserispor'a karşı aldı.

FUTBOL 24.04.2021 - 21:23 24.04.2021 - 21:23 Kartal Bakışı
Francisco Montero, 13 maç sonra ilk onbirde
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Süper Lig’in 37’nci haftasında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk etti. Siyah-beyazlı ekipte, İspanyol stoper Francisco Montero, 13 maç aradan sonra ilk 11'deki yerini aldı. Son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında iç sahada kaybedilen Trabzonspor müsabakasında forma giyen Montero, sonrasında yaşadığı sakatlık ve teknik heyet tercihi nedeniyle görev almadı. İspanyol savunmacı, Trabzonspor karşılaşmasının ardından sadece B.B Erzurumspor maçında 1 dakika forma şansı bulmuştu.

#Montero #Beşiktaş
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