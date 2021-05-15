Şampiyon Beşiktaş! Çarşı'da meşaleli kutlama!

2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah Beyazlı taraftarlar Çarşı'da şampiyonluklarını kutladı.

Gündem Kaydet 15.05.2021 - 23:36 15.05.2021 - 23:38

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