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Miralem Pjanic kimdir ve kaç yaşında? Pjanic hangi takımda oynadı?
2021-2022 Transfer döneminde en dikkat çekici transferlerden birisini Beşiktaş yaptı. Kartal bombayı patlattı ve Boşnak yıldız Pjanic'i kadrosuna dahil etti.
Gündem
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02.09.2021 - 21:30
02.09.2021 - 21:43
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Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlattı ve Barcelona'nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, 1 yıl Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. İşte Pjanic hakkında bazı bilgiler...
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Miralem Pjanic kimdir ve kaç yaşında? Pjanic hangi takımda oynadı?
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