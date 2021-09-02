Miralem Pjanic kimdir ve kaç yaşında? Pjanic hangi takımda oynadı?

2021-2022 Transfer döneminde en dikkat çekici transferlerden birisini Beşiktaş yaptı. Kartal bombayı patlattı ve Boşnak yıldız Pjanic'i kadrosuna dahil etti.

Gündem Kaydet 02.09.2021 - 21:30 02.09.2021 - 21:43

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